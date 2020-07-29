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29.07.2020 в 18:00

В сети раскрыли минимальные расценки Spotify для российских рекламодателей

Бюджет на продвижение должен стартовать от 500 тыс. рублей

Стали известные минимальные расценки Spotify на размещение рекламы для российских заказчиков. Предложение стримингового сервиса опубликовал у себя в Telegram-канале представитель PornHub Дмитрий Колодин.

Telegram-канал «Лось (19,6)»

В Spotify сообщили, что размещение доступно только с 15 октября. Пока платформа доступна только первым партнерам — Tic Tac и ivi. Стриминговый сервис предлагает заказчикам аудио-, видео- и баннерную рекламу.

Spotify запустился в России 15 июля. В понедельник в компании рассказали о первых рекламных контрактах с местными партнерами, но цены раскрывать не стали. В России и странах СНГ продажами рекламы занимается локальная команда Spotify совместно с рекламной сетью Httpool.

Spotify
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