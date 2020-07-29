В сети раскрыли минимальные расценки Spotify для российских рекламодателей

Стали известные минимальные расценки Spotify на размещение рекламы для российских заказчиков. Предложение стримингового сервиса опубликовал у себя в Telegram-канале представитель PornHub Дмитрий Колодин.

В Spotify сообщили, что размещение доступно только с 15 октября. Пока платформа доступна только первым партнерам — Tic Tac и ivi. Стриминговый сервис предлагает заказчикам аудио-, видео- и баннерную рекламу.

Spotify запустился в России 15 июля. В понедельник в компании рассказали о первых рекламных контрактах с местными партнерами, но цены раскрывать не стали. В России и странах СНГ продажами рекламы занимается локальная команда Spotify совместно с рекламной сетью Httpool.