Выдача POS-кредитов в России сократилась более чем на 60%

В первом квартале 2025 года в России было выдано 638,1 тыс. товарных кредитов (POS-кредитов) на сумму 39,04 млрд руб., что на 61% и 64% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В сравнении с последним кварталом 2024-го падение по количеству составило 31%, по объему — 35%. Об этом со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщает агентство «Прайм».

В марте 2025 года банки выдали 207,33 тыс. товарных кредитов на 12,68 млрд руб. — это меньше на 62% и 65% в годовом выражении. Средний чек товарного кредита сократился на 9% — до 61 тыс. руб. Однако по сравнению с февралем зафиксирован незначительный рост: количество кредитов увеличилось на 1%, объем — на 3%. Средний чек вырос на 2% — с 60 до 61 тыс. руб.

Полная стоимость POS-кредита в марте составила 28,78%, немного увеличившись относительно февраля (28,48%). К началу апреля показатель снизился до 27,41%.

Лидерами по объему выдач POS-кредитов в марте стали Москва (15,97 тыс. кредитов на 1,16 млрд руб.), Московская область (12,24 тыс. на 836,21 млн руб.), Санкт-Петербург (8,22 тыс. на 550,65 млн руб.), Краснодарский край (8,4 тыс. на 524,61 млн руб.) и Свердловская область (6,24 тыс. кредитов на 373,71 млн руб.). Самые крупные кредиты зафиксированы в Чечне (99 тыс. руб.), Якутии (76 тыс. руб.), Дагестане (75 тыс. руб.), Москве (73 тыс. руб.) и Магаданской области (72 тыс. руб.).

Ранее сообщалось, что в феврале 2025 года доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в России выросла на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 75,2%.