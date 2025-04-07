В России одобрение потребкредитов достигло самого низкого уровня за год

В феврале этого года доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в России выросла на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 75,2%. Об этом пишут «Известия».

В октябре 2024 года доля отказов по заявкам на потребкредиты составляла 67,7%. С декабря показатель начал расти на фоне ужесточения Центробанком макропруденциальных лимитов.

У заемщиков, чей персональный кредитный рейтинг, показывающий уровень их кредитоспособности, составляет от 1 до 250 баллов, доля отказов превышает 96%. У тех, кто набирает больше 750 баллов, уровень отказов равен 31,3%. Среднее значение персонального кредитного рейтинга заемщика по потребкредитам сейчас составляет 564 балла из 999 возможных.

Сокращается число заявок на потребкредиты из-за роста ставок, снижается уровень одобрения заявок на ссуды.

Полная стоимость кредита (ПСК) по потребкредитам в феврале 2025 года снизилась на 0,5% к январю того же года, до 36% и выросла на 8,7% к февралю 2024 года.

Наибольшее значение ПСК по потребкредитам в феврале зафиксировано в Башкортостане (37,6%), Челябинской (37,3%) и Тюменской (36,5%) областях, Татарстане (36,1%) и Ростовской области (35,9%). Активнее всего полная стоимость кредита снижалась в Краснодарском крае (на 2,2%), Ростовской области (на 1,7%), Санкт-Петербурге (на 1,2%), Татарстане (на 0,9%) и Свердловской области (на 0,9%), сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Ранее стало известно, что ПСК по кредитным картам в феврале достигла 46,6%.