ВЦИОМ: интернет-реклама стала главным источником информации для россиян

Цифровая реклама продолжает укреплять позиции в информационном поле россиян: интернет стал главным источником данных о товарах и услугах, а решающим фактором при выборе остаются отзывы покупателей. Большинство респондентов ценят ненавязчивость и полезность рекламы, а в будущем ожидают, что ИИ сделает ее более персонализированной — при этом опасаясь перегрузки и потери осознанности при покупках. Такие данные содержатся в исследовании аналитического центра ВЦИОМ.

Именно цифровые каналы формируют основу потребительского опыта интернет-пользователей. В топ-5 наиболее популярных источников информации вошли реклама на маркетплейсах, реклама в поисковой выдаче, реклама в социальных сетях и мессенджерах, а также реклама у блогеров и на ТВ. Почти каждый интернет-пользователь (94%) видит рекламу хотя бы в одном из этих каналов ежедневно.

Основным ориентиром при выборе товаров остаются отзывы реальных покупателей. Полезными маркетплейсы и соцсети считают 72% опрошенных — почти вдвое больше, чем обзоры блогеров (39%) или рекомендации на специализированных сайтах (34%). Для сравнения, традиционные рекламные объявления в интернете и офлайне (ТВ, радио, наружка) получили лишь по 13%.

Цифровая реклама также чаще побуждает к действию: большинство пользователей после контакта с ней продолжают искать товар или запоминают бренд. Для офлайн-каналов этот показатель ниже.

Большинство россиян уверены, что реклама должна быть ненавязчивой и действительно помогать сделать осознанный выбор при покупке. Люди ценят креативность, чувство юмора и персональный подход, а также предпочитают «человечную» рекламу — с настоящими историями и эмоциями.

Половина россиян (52%) верит, что искусственный интеллект вскоре научится предугадывать желания пользователей и адаптировать рекламу под их поведение. Треть опрошенных (31%) полагает, что реклама станет естественной частью контента, не отвлекающей потребителя, а еще 30% ожидают, что она будет максимально персонализированной.

Покупки «в один клик» из соцсетей или маркетплейсов, по мнению 31% участников опроса, вскоре станут нормой. Однако большинство не разделяет полного оптимизма: 58% опасаются информационной перегрузки, 50% — трудности в различении рекламы и обычного контента, а 46% — усталости от избыточной яркости рекламного потока. Каждый второй (49%) также выразил тревогу, что автоматизация и доверие алгоритмам могут снизить осознанность при принятии потребительских решений.

Ранее Anketolog выяснил, что 45% россиян находят новые продукты на маркетплейсах. Треть опрошенных узнают о новинках из интернет-рекламы.