Вторая часть «Игры в кальмара» стала вторым самым популярным иностранным сериалом на Netflix

«Игра в кальмара» является самым популярным неамериканским сериалом на Netflix. Причем лидерство, которое по этому показателю удерживала первая часть южнокорейского сериала, вторая пока перехватить не смогла, пишет The Wrap.

За 11 дней после релиза продолжение сериала набрала 126 млн просмотров, 58 млн из них — за вторую неделю после выхода. Общее число просмотров первой части составляет 265 млн, из них 13,6 млн просмотров прибавились после выхода второй части.

Продолжение «Игры в кальмара» вошло в топ-4 самых популярных сериалов на стриминговом сервисе. В этом рейтинге также лидирует первый сезон, за ним расположились «Уэнсдей» с 252 млн просмотров и четвертый сезон «Очень странных дел» с 140 млн просмотров.

На волне успеха второго сезона Netflix сразу же анонсировал выход финальной части «Игры в кальмара». Съемки обоих сезонов проходили одновременно. Ожидается, что третью часть выпустят во второй половине 2025 года. Стриминговый сервис уже представил первый тизер финального сезона.