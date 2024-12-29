Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Okkam
Корпоративный блог маркетинговой компании «РУССМАРКЕТ»
Giftery

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
29.12.2024 в 18:35

«Игра в кальмара-3» выйдет уже во второй половине 2025 года

Третий сезон корейского сериала станет финальным

Netflix выпустит 3 сезон «Игры в кальмара» уже во второй половине 2025 года, рассказал создатель южнокорейского сериала Хван Дон-хек.

Все 7 эпизодов 2 сезона «Игры в кальмара» вышли 26 декабря, но с 3 сезоном Netflix тянуть не стал, продолжение покажут в 2025 году. Съемки обоих сезонов проходили одновременно.

Премьера первого сезона «Игры в кальмара» состоялась в 2021 году. Шоу показало лучший старт в истории Netflix. Второй сезон сериала стриминг официально анонсировал еще в июне 2023 года, премьера состоялась 26 декабря. В новых сериях главный герой вернулся в смертельно опасную игру, чтобы попытаться ее уничтожить.

Третий сезон южнокорейского сериала «Игра в кальмара», покорившего мир и ставшего настоящим хитом Netflix, станет финальным.

Игра в кальмара
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кино
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.