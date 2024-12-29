«Игра в кальмара-3» выйдет уже во второй половине 2025 года

Netflix выпустит 3 сезон «Игры в кальмара» уже во второй половине 2025 года, рассказал создатель южнокорейского сериала Хван Дон-хек.

Все 7 эпизодов 2 сезона «Игры в кальмара» вышли 26 декабря, но с 3 сезоном Netflix тянуть не стал, продолжение покажут в 2025 году. Съемки обоих сезонов проходили одновременно.

Премьера первого сезона «Игры в кальмара» состоялась в 2021 году. Шоу показало лучший старт в истории Netflix. Второй сезон сериала стриминг официально анонсировал еще в июне 2023 года, премьера состоялась 26 декабря. В новых сериях главный герой вернулся в смертельно опасную игру, чтобы попытаться ее уничтожить.

Третий сезон южнокорейского сериала «Игра в кальмара», покорившего мир и ставшего настоящим хитом Netflix, станет финальным.