ВТБ взыскал с «Ай-ТИ-Эм Групп» 27 млн рублей

Арбитражный суд города Москвы удовлетворил исковое заявление Банка ВТБ к ООО «Ай-ТИ-Эм Групп» о взыскании 27,6 млн руб. Решение суда отражено в картотеке арбитражных дел.

Требования банка вытекают из кредитного договора: 11,27 млн руб. составляет основной долг, остальное — проценты, неустойки и комиссии. В иск также включены требования по договорам поручительства по обязательствам ООО «Ай-ТИ-Эм Стафф» и ООО «Ай-ТИ-Эм».

Ранее сообщалось, что ООО «Ай-ТИ-Эм Групп», занимавшееся маркетинговыми и коммерческими проектами в России и странах СНГ и входившее в европейский холдинг Combera Group, находилось в процессе ликвидации и было признано банкротом. По данным Rusprofile, в марте этого года статус организации изменился на «действующая».

Combera Group являлась основным владельцем группы и контролировала 90% уставного капитала. Оставшаяся доля принадлежала Ярославу Плинку. В апреле прошлого года его обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.