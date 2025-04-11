Суд заочно арестовал экс-главу ITM Group

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бывшего гендиректора торгово-маркетинговой компании ITM Group Ярослава Плинка. Предпринимателя обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, пишет «Коммерсантъ».

Плинк был заочно арестован по ходатайству Главного Следственного управления Следственного комитета России.

В феврале Тушинский районный суд принял иск «Альфа-банка», в котором организация требовала взыскать с Плинка долг по кредитному договору.

ITM Group, занимавшаяся проектами в сфере маркетинга и продаж в РФ и странах СНГ и входившая в европейский холдинг Combera Group, была признана банкротом. С мая прошлого года в отношении компании ведется конкурсное производство.