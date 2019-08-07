ВТБ выбрал подрядчика для создания рекламы

В начале июля 2019 года ВТБ объявил тендер на реализацию кампаний по продвижению услуг и имиджа бренда. Согласно данным сайта госзакупок, победителем оказалось агентство VMLY&R Moscow.

Стоимость договора, заключенного на два года, — 753,6 млн рублей. Стартовая сумма договора составляла 780,9 млн рублей.

Агентство займется созданием креативных концепций и сценариев для видео- и аудиороликов, дизайном и макетами фирменной продукции и печатной рекламы. Кроме того, агентство разработает дизайн оформления карт и офисов банка.