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Дизайн сайта - Liqium

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07.08.2019 в 18:05

ВТБ выбрал подрядчика для создания рекламы

Стоимость контракта составила 753,6 млн рублей

Фото: Depositphotos

В начале июля 2019 года ВТБ объявил тендер на реализацию кампаний по продвижению услуг и имиджа бренда. Согласно данным сайта госзакупок, победителем оказалось агентство VMLY&R Moscow.

Стоимость договора, заключенного на два года, — 753,6 млн рублей. Стартовая сумма договора составляла 780,9 млн рублей.

Агентство займется созданием креативных концепций и сценариев для видео- и аудиороликов, дизайном и макетами фирменной продукции и печатной рекламы. Кроме того, агентство разработает дизайн оформления карт и офисов банка.

ВТБ Young&Rubicam
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