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30.10.2026 в 11:40

ВТБ вновь сдвинул срок закрытия сделки с RWB

Ранее компания планировала завершить покупку 5%-ной доли в «WB Банке» к концу октября

ВТБ вряд ли успеет закрыть сделку с RWB по приобретению 5% «WB Банка» до конца октября, сообщает «Коммерсантъ». Для этого банку необходимо объявить о преимущественном праве в рамках SPO, что должно произойти в первую неделю месяца, рассказал журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

По его словам, стороны пока продолжают согласовывать договор купли-продажи. Документ предусматривает взаимные гарантии, поэтому участникам сделки необходимо урегулировать оставшиеся вопросы и оформить их юридически.

«Сейчас стороны активно финализируют договор купли-продажи, этот договор имеет ряд взаимных гарантий, так что основной причиной отсрочки является договоротворчество», — подчеркнул Пьянов.

В мае ВТБ объявил о намерении приобрести 5% «WB Банка» с возможностью последующего увеличения доли. Для финансирования сделки банк планирует провести SPO объемом около 300−400 млрд руб.

В сентябре Пьянов сообщал, что ВТБ планирует закрыть сделку с RWB к концу октября.

ВТБ RWB «WB Банке»
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