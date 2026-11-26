Консорциум американского миллиардера Тодда Боули и Корпорации международного финансового развития США (DFC) подписал соглашение о покупке международных активов «Лукойла». Сделку оценили в $16 млрд, теперь ее должен одобрить Минфин США, сообщает Forbes.

Соглашение предусматривает обмен российских ценных бумаг «Лукойла» стоимостью $10 млрд на 100% долей в Lukoil International GmbH. В консорциум, возглавляемый инвесткомпанией Eldridge Боули, также входят американский банк Xtellus Partners и эмиратская Catena Investment Holding. По условиям сделки DFC получит долю в компании без первоначальных затрат, а часть будущей прибыли будет направляться Вашингтону.

Для завершения сделки необходимо одобрение Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). По словам Боули, процесс может занять до года. После передачи активов их выведут из структуры собственности «Лукойла», а российские акции разместят на специальном счете с ограничением операций сроком на пять лет или до отмены санкций. Прямых денежных выплат в пользу России не предусмотрено.

Тодд Боули — глава Eldridge и бывший совладелец футбольного клуба «Челси». По оценке Forbes Real-Time Billionaires на 25 ноября 2026 года, его состояние составляет $9,2 млрд.

Сделка стала очередной попыткой «Лукойла» продать зарубежные активы после введения американских санкций в октябре 2025 года. Первоначально покупателем должна была стать Gunvor, но компания отозвала предложение после того, как Минфин США заявил, что не выдаст ей лицензию. В январе 2026 года «Лукойл» договорился о продаже активов американской Carlyle, однако в июле соглашение утратило силу из-за отсутствия одобрения OFAC. Интерес к активам проявлял и австрийский бизнесмен Бернд Бергмайр.