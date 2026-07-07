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07.07.2026 в 10:50

Вступил в силу запрет на авторизацию через иностранные сервисы ID

Он касается владельцев сайтов и приложений

7 июля вступил в силу закон, согласно которому владельцы российских сайтов и приложений должны прекратить использовать иностранные системы авторизации для входа пользователей на сайты и в приложения. В противном случае их могут оштрафовать на сумму до 700 тыс. руб. Об этом пишет ТАСС.

Владельцы сайтов и приложений (юрлица и физлица) должны проводить авторизацию пользователей с применением российского номера телефона, портала «Госуслуги», биометрии или другой информационной системы, которая принадлежит российской компании или гражданину РФ.

За неисполнение обязанности проводить авторизацию одним из разрешенных способов физлиц будут штрафовать на 10−20 тыс. руб., должностных лиц — на 30−50 тыс. руб., юридических лиц — на 500−700 тыс. руб. За повторные нарушения штраф для юрлиц составит до 1,4 млн руб.

Самих пользователей не будут штрафовать за наличие иностранного аккаунта. Если человек ранее зарегистрировал аккаунт через зарубежную почту, он сможет и дальше использовать ее для входа.

закон Авторизация
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