Всеволод Шеховцев стал управляющим директором TWIGA Interactive

Всеволод Шеховцев назначен управляющим директором агентства TWIGA Interactive (входит в TWIGA Communication Group ), которое специализируется на создании кросс-канальных креативных решений для IT-сервисов, маркетплейсов и FMCG-брендов. Эксперт будет отвечать за стратегическое развитие компании, управление командами и реализацию креативных проектов. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе TWIGA.

Всеволод Шеховцев, управляющий директор TWIGA Interactive: Для меня это серьезный профессиональный вызов — возглавить креативное направление группы. Сейчас перед нашей командой стоит задача — сохранить и развить сильные позиции TWIGA на креативном рынке. Мы уже собрали сработанную команду под руководством Родиона Ткачева и запустили несколько проектов с клиентами первого эшелона. Впереди год трансформаций для всей индустрии, и именно это делает мою задачу как управляющего директора особенно интересной.

Сергей Оганджанян, управляющий директор «TWIGA Россия»: В составе группы TWIGA пять вертикалей, работающих в ключевых дисциплинах маркетинга и коммуникаций: креатив, медиа, PR и SMM, маркетинговые сервисы, а также стратегия, аналитика и IT. TWIGA Interactive играет важную роль в развитии креативного направления, и именно поэтому Всеволоду выпала честь возглавить агентство. Его назначение укрепляет направление, где у нас традиционно сильные позиции. Всеволод — представитель новой волны предпринимателей и управленцев в креативной индустрии, и я уверен, что под его руководством агентство продолжит успешное развитие.

Всеволод работает в индустрии с 2012 года. Он начинал карьеру в Primax Digital Agency, затем был аккаунт-директором в агентстве «Доктор Юнг». В 2014 году основал коммуникационное агентство «Апрель», где продолжает занимать позицию гендиректора.