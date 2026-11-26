Креативное агентство GG разработало новую айдентику для компании, ранее представлявшей в России Teleperformance (далее TP) — международный бренд в сфере аутсорсинга колл-центров и управления CX. Команда агентства поделилась с Sostav итогами совместной работы.

О клиенте

В этой относительно консервативной категории компании-лидеры чаще всего выбирают путь «преемственной» локализации, чтобы сохранить узнаваемость и лояльных клиентов. Однако ex-TP предпочли сделать ставку на свободу и возможности, которые открывает создание нового «независимого» бренда. Из-за отсутствия коммуникации в течение последних лет компания так или иначе начала сталкиваться с тем, что на рынке появляется новый бизнес, уже не знакомый с их преимуществами и выбирающий партнеров прежде всего по ценовому критерию.

Задача

Для этой новой аудитории особенно важно донести преимущества работы с брендом. Поэтому перед стратегической и креативной командами GG стояла задача разработать новое позиционирование, имидж и айдентику, «соответствующие трендам категории, демонстрирующие открытость и гибкость компании и при этом позволяющие сохранить ключевые ценности компании.

Решение

Проект проходил в несколько этапов: разработка стратегии, разработка нейминга, разработка фирменного стиля, создание базовых коммуникационных материалов, сайта и нового брендбука.

Елизавета Смирнова, директор клиентского сервиса GG: Мы начали работу с серии стратегических интервью со всеми стейкхолдерами: с собственниками и директорами основных подразделений. Для нас было важно как можно ближе познакомиться с особенностями бизнеса, его текущими задачами и проблемами, которые было необходимо решить в процессе локализации. Именно тогда обнаружился конфликт — одна часть команды стремилась сохранить те составляющие имиджа, которые они особенно ценили во время работы под брендом TP, а другую часть в большей степени вдохновляла перспектива создать бренд с нуля.

Ярослав Прокофьев, директор по стратегическому планированию сервиса GG: Чтобы найти стратегическую основу для нового бренда, после интервью мы провели несколько совместных воркшопов с участием клиента и наших команд: стратегической и креативной — и вместе определили ценности и архетип нового бренда. У нас получилось сочетание Мудреца и Мага: ценности первого соответствовали имиджу лидера и эксперта, который было важно сохранить, а яркие черты второго позволили привнести в это серьезное поле смыслов более живые, динамичные, смелые черты.

Нейминг нового бренда

После утверждения стратегии креативная команда быстро пришла к названию, которое было принято клиентом.

Ольга Дюдина, креативный директор GG: Обычно этап нейминга занимает намного больше времени и проходит через большее число итераций. Чаще всего именно в это время вскрываются неожиданные противоречия в ожиданиях клиента и агентства, или даже внутри клиентской команды. Однако нам удалось найти общий язык, так что команда пришла к полному согласию уже на 2-й итерации.

Название нового бренда — Sonect (от лат. sonus — звук и nectere — соединять) и слоган — «Соединяя главное» — отражают миссию компании: находить самые актуальные и эффективные технологии взаимодействия бизнеса и потребителей в условиях постоянно меняющегося мира. Благодаря своей звучности и простоте слово Sonect легко запоминается, кроме того, оно однозначно читается и в латинском варианте, и на кириллице, что особенно важно для бренда, работающего и на локальном, и на международном рынках.

Главный элемент — «портал» из буквы S

Основой визуального языка Sonect стал знак, «построенный» из буквы S. Он соединил в себе нарочито устойчивую геометричность вордмарка с градиентной структурой, создающей ощущение динамики. Знак — это метафорический портал, в котором открываются новые перспективы для соединения бизнеса и его потребителей. И этот портал становится источником генеративной природы стиля Sonect. Он может не только жить в разных цветовых палитрах, но и видоизменяться, проецироваться, превращаться в набор фирменных шейпов и паттернов, воплощающих разнообразие перспектив, которые открывают для бизнеса новые алгоритмы соединения, бесшовного взаимодействия со своей аудиторией.

Вариативность шейпов и цветовой палитры в первую очередь служит инструментом дифференциации, необходимой бренду на нескольких уровнях коммуникации. Например, определенные сочетания цвета фона и шейпов помогают выделить коммуникацию, направленную на узкую аудиторию глобальных партнеров и инвесторов. В этом «измерении» бренд выглядит более серьезно, солидно, прагматично.

В коммуникации, ориентированной на более широкую аудиторию текущих и потенциальных клиентов, а также во внутренней коммуникации компании бренд Sonect может выглядеть более динамично.

Иначе говоря, разнообразие визуальных алгоритмов и кодов позволяет бренду Sonect не только строить и сохранять узнаваемость, но и оставаться интересным для аудитории, уметь развиваться и удивлять. Соединять стандарты и инновации.

Что получилось в итоге

В результате Sonect получила не только новое имя и визуальный стиль, но и полноценную систему коммуникации, которую можно развивать вместе с бизнесом. Так смена международного бренда превратилась в возможность начать новую главу.

Sonect продолжает работать с крупным международным и локальным бизнесом, сохраняя менеджмент, операционную команду и технологическую базу, сформированные за годы работы на российском рынке. При этом новый бренд дает компании пространство для дальнейшего развития — и визуально, и содержательно.