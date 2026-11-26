В 2024 году команда Depot начала работу с «Хаме»: провела исследования и серию фокус-групп, сформулировала позиционирование «Простые удовольствия каждый день с Хаме», обновила логотип и упаковку, разработала систему клеймов и принципы оформления продуктовых линеек. После выхода обновленного дизайна марка заняла первое место в категории мясных консервов по рейтингу NTech-500. Следующей задачей стало завершение локализации для российского рынка и обновление флагманской, эконом- и премиальной линеек. О продолжении работы с «Хаме» команда Depot рассказала Sostav.

Задача

Перед Depot стояла задача завершить переход от европейского дизайна к самостоятельному визуальному языку «Хаме» для российского рынка. Требовалось сохранить узнаваемость бренда и перенести позиционирование в дизайн упаковки.

Флагманская линейка должна была раскрывать идею простого повседневного удовольствия. Эконом-направлению предстояло расширить охват марки, сохранив связь с основным ассортиментом. Премиальной линейке требовался образ продукта для гурманов, связанный с высокой кухней и ресторанной гастрономией.

Мария Гельдт, старший стратег Depot: Когда работаешь с лидером категории, главная задача состоит не в том, чтобы заново придумать бренд, а в том, чтобы понять, что в нем уже обладает ценностью и куда эту ценность можно развивать дальше. В этом проекте особенно интересно было наблюдать саму трансформацию: как знакомый многим «Хаме» постепенно обретает собственный характер и все увереннее отходит от роли локальной версии международного бренда. При этом для нас было важно, чтобы новое ощущение самостоятельности не возникало за счет отказа от прошлого, а естественно вырастало из того капитала, который у марки уже был.

Обновление линеек бренда

Работу начали с основной линейки, которая формирует восприятие «Хаме» и задает принципы оформления остального ассортимента. В ее дизайне предстояло раскрыть позиционирование «Простые удовольствия каждый день с Хаме» через знакомый сценарий потребления.

Паштеты едят с багетом, тостом, лавашем или хрустящим хлебцем. Это разнообразие сочетаний легло в основу композиции. Ключевым элементом стала крупная фуд-зона с фотореалистичными бутербродами, передающая идею простого удовольствия без сложных рецептов.

Фон сделали глубоким и темным, чтобы сосредоточить внимание на продукте. Изображения животных, которые традиционно присутствуют на упаковке «Хаме», сохранили и перевели в теплую иллюстративную стилистику. Клеймы и характеристики продукта собрали в информационный блок с понятной иерархией.

Для эконом-направления сохранили основные принципы композиции, изменив цветовую гамму и характер графики. Упаковка строится на ярких цветах, светлом фоне и функциональной фуд-зоне.

Изображения животных стали графичнее: сократилось количество штрихов и деталей, четче обозначился контур, благодаря чему линейка сохранила связь с «Хаме» и стала визуально отличаться от флагманского ассортимента.

В премиальной линейке команда полностью переосмыслила подход к визуальной подаче продукта. Если флагман строился вокруг образа домашнего бутерброда и повседневного удовольствия, то здесь мы сознательно ушли от этого сценария в сторону гурманства и высокой кухни.

Вместо крупной фуд-зоны появилась сдержанная композиция. Благородная цветовая гамма поддерживает премиальное восприятие, а изображения животных выполнены как современные гравюры — тонкие, детальные и с ощущением ручной работы.

Наталья Гукасян, директор по маркетингу АО «Милмонд»: Перед командой стояла сложная задача редизайна упаковки бренда «Хаме». С одной стороны, необходимо было сохранить узнаваемость на полке, с другой — расширить аудиторию за счет яркой аппетитной фуд-зоны для флагманской линейки. Для премиальной линейки особенно важно было усилить восприятие паштетов как продукта для гурманов с утонченным вкусом и сформировать образ ресторанной гастрономии. Этого удалось достичь за счет благородной цветовой гаммы и современной графики.

Результат

Проект завершил локализацию «Хаме» для российского рынка. Флагманская, эконом- и премиальная линейки различаются по подаче продукта, цветовой гамме и характеру иллюстраций, сохраняя узнаваемые элементы марки.

Новые принципы оформления помогают покупателю ориентироваться в ассортименте и позволяют добавлять продукты в разные ценовые сегменты. Флагманская линейка раскрывает идею повседневного удовольствия, эконом-направление расширяет охват, а премиальная линейка формирует верхнюю границу ценности и поддерживает маржинальность ассортимента. Обновленная упаковка запущена в производство и представлена на полках с 1 апреля 2026 года.

Команда проекта:

АО «Милмонд» (клиент)

Генеральный директор: Оксана Штангарова

Директор по маркетингу: Наталья Гукасян

Менеджер по продукту: Яна Трофимова

Depot (агентство)

Директор по развитию и стратегии: Фархад Кучкаров

Исполнительный креативный директор: Анастасия Третьякова

Директор по развитию нового бизнеса: Анастасия Харук

Арт-директора: Ксения Рожнова, Андрей Анисимов

Старший стратег: Мария Гельдт

Директора групп по работе с клиентами: Елена Кузьмина, Ольга Месяцева

Директор клиентского отдела: Светлана Малинская

PR-менеджер: Стася Василенко

Управляющие партнеры: Алексей Андреев, Анна Луканина

Исполнительный директор: Анна Калиничева

PR-директор: Ирма Зуева