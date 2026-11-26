Команда LINII разработала вербальную и визуальную айдентику для формата магазинов у дома «Магнит Рядом». Изначально проект предполагал создание дополнительных текстов для торгового пространства, но в процессе работа расширилась до разработки целостной коммуникационной системы. В ней объединились бытовые фразы, пушистая типографика и персонажи в домашней одежде. Команда проекта рассказала Sostav, как появилась концепция «В тапках и на лапках» и какие элементы вошли в новую айдентику.

Задача

«Магнит Рядом» — компактный формат магазинов с товарами повседневного спроса. На старте проекта команда исходила из гипотезы, что в категории, где ассортимент и цены во многом пересекаются, дополнительным способом выделить формат может стать эмоциональная коммуникация с покупателем.

Первоначально LINII предстояло разработать тексты для торгового пространства — найти интонацию, которая сделает сообщения магазина частью повседневного общения. В ходе работы копирайтинг стал отправной точкой для визуальной концепции, и задача расширилась до создания айдентики.

В основу решения лег сценарий короткого похода в магазин у дома: покупатель выходит за продуктами между домашними делами, не планируя специальную поездку и не меняя привычного ритма.

Концепция

Концепция «В тапках и на лапках» объединила две идеи: «если что, Магнит Рядом» — доступность магазина в повседневных ситуациях, и «как дома» — привычную, неформальную атмосферу. Тапки отсылают к домашнему быту, лапки — к животным и пушистым героям, которые стали частью визуального языка бренда.

Для текстов использовали простые разговорные фразы, построенные на бытовых ситуациях. Они обращаются к покупателю без формальностей и связывают сообщения в торговом пространстве с повседневным контекстом:

«кто не готовит, тот ест»;

«любой продукт как огурчик»;

«приходи на все готовое».

Эти фразы используются в коммуникации об ассортименте и становятся частью оформления магазина.

Вербальная и визуальная система

Визуальными героями концепции стали персонажи в пижамах, халатах и тапочках, которые приходят в магазин вместе с питомцами. Иллюстрации, иконки и облака с репликами поддерживают выбранную интонацию и используются в оформлении торгового пространства. В систему также вошли рукописные стикеры и другие графические элементы.

Отдельным элементом стал пушистый шрифт. Чтобы использовать текстуры на разных носителях, LINII разработали генератор, который превращает надписи, набранные фирменным шрифтом «Магнита», в объемный текст с пушистой фактурой. С его помощью оформлены фасад, постеры и меню. Генератор позволяет создавать новые надписи в единой стилистике без ручной отрисовки каждой буквы.

В основе типографики остался фирменный шрифт «Магнита», а основным цветом — красный. Для оформления формата добавили другие яркие оттенки, иллюстрации и текстурные элементы. В результате визуальная система «Магнит Рядом» сочетает графические элементы основного бренда с самостоятельными средствами оформления компактного формата.

Максим Демидов, директор по росту бизнеса и ценностному предложению формата «Магнит»: При разработке «Магнит Рядом» нам было важно найти способ общения с покупателем, который соответствовал бы формату магазина у дома. В работе над концепцией мы рассматривали разные варианты и остановились на сочетании персонажей, текстов и визуальных элементов, связанных с домашней атмосферой. Отдельное внимание уделили возможности использовать разработанные решения в оформлении разных магазинов и адаптировать их под новые задачи формата.

Михаил Губергриц, креативный директор LINII: Мы решили развить образ и представить «Магнит Рядом» как пространство, в которое можно заглянуть так же непринужденно, как выйти из дома. Начали с поиска интонации — хотелось, чтобы тексты не выглядели как привычные магазинные сообщения, а звучали естественно в контексте повседневной жизни. Из этого постепенно сложился визуальный образ: персонажи, пушистые текстуры, графика и типографика. Для нас было важно, чтобы слова и оформление развивались из одной идеи и работали как части общей системы

Результат

За два месяца LINII разработали вербальную и визуальную айдентику «Магнит Рядом». Система охватывает оформление фасада и торгового зала, постеры, меню и коммуникационные элементы. В нее вошли концепция «В тапках и на лапках», тексты для магазина, персонажи, иллюстрации, иконки, облака с репликами, рукописные стикеры и генератор пушистого шрифта. Первый магазин с обновленной концепцией открылся в октябре.

Состав творческой группы

Магнит (клиент)

Директор по росту бизнеса и ценностному предложению: Максим Демидов

Руководитель направления по развитию концепта и стандартизации: Роман Большаков

Руководитель направления по клиентским путям и макропланированию: Анастасия Войт

Руководитель направления по стандартам и наполнению концепта: Кирилл Мироников

Руководитель направления по разработке розничных концепций: Анастасия Пущина

Менеджер по дизайн-концепции: Роман Ашрафетдинов

Руководитель по поддержке ценностного предложения: Александр Шадрин

LINII (агентство)

Креативный директор: Михаил Губергриц

Арт-директор: Артем Семенов

Дизайнер: Дария Панюкова

Копирайтер: Елена Ильина

Руководитель проекта: Наталия Черникова