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06.03.2020 в 13:50

«Шедевр на шедевре»: Анастасия Волочкова стала лицом российского бренда сумок

Сумки смогут подчеркнуть красоту внутреннего мира

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Анастасия Волочкова стала лицом бренда сумок российского дизайнера Анны Вульф. Она уже приняла участие в создании лукбука. Об этом дизайнер написала в Instagram.

Сумки имеют квадратную форму, на них изображены известные картины. Дизайнер заявила, что такой аксессуар наполнит женщин красотой и духовностью изнутри. Коллаборация с балериной получила название «Шедевр на шедевре».

Анна Вульф:

Основная идея ее в том, что в погоне за красивой внешностью многие девушки стали забывать про красоту и глубину своего внутреннего мира. Перестали духовно развиваться и наполняться. Но я всё исправила. Теперь все, кто будут видеть Вас с моими сумочками — будут понимать, что Вы прекрасна не только внешне, но и наполнена красотой и духовностью изнутри.

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Завтра очень волнительный день. Завтра в Свет ✨ выйдет моя новая коллекция «Шедевр на шедевре». Основная идея ее в том, что в погоне за красивой внешностью многие девушки стали забывать про красоту и глубину своего внутреннего мира. Перестали духовно развиваться и наполняться. Но я всё исправила))) Теперь все, кто будут видеть Вас с моими сумочками - будут понимать, что Вы прекрасна не только внешне, но и наполнена красотой и духовностью изнутри. И что Вы ценитель самых значимых шедевров Мирового Искусства 🤍 ♛ Лицом и Амбассадором новой коллекции стала Российская балерина 🩰 , танцовщица и общественная деятельница, заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и народная артистка Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Бенуа танца». Изящная, излучающая добро и свет ✨ трогательная, хрупкая снаружи и из стали внутри - Анастасия Волочкова @volochkova_art 🌟 Для меня это огромная честь и счастье🙏🏻 ♛ #мировыешедевры #анастасияволочкова для #annawolf #новаяколлекция2020 #шедевры

A post shared by ♡AℕℕA WOℓF®🔝🌟 «Говорящие»Сумки (@annawolffashion) on

Анастасия Волочкова также уже похвасталась в своем Instagram новой сумочкой с изображением Моны Лизы.

Ранее стало известно, что Дима Билан и Филипп Киркоров займутся продвижением Procter & Gamble в «Магните» и «Пятерочке». В рамках коллаборации запущена социально-экологическая кампания «Вторая жизнь пластика», амбассадором которой стал Билан, а Киркоров прорекламирует кэшбэк.

Амбассадор Волочкова
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