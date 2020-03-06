«Шедевр на шедевре»: Анастасия Волочкова стала лицом российского бренда сумок

Анастасия Волочкова стала лицом бренда сумок российского дизайнера Анны Вульф. Она уже приняла участие в создании лукбука. Об этом дизайнер написала в Instagram.

Сумки имеют квадратную форму, на них изображены известные картины. Дизайнер заявила, что такой аксессуар наполнит женщин красотой и духовностью изнутри. Коллаборация с балериной получила название «Шедевр на шедевре».

Анна Вульф: Основная идея ее в том, что в погоне за красивой внешностью многие девушки стали забывать про красоту и глубину своего внутреннего мира. Перестали духовно развиваться и наполняться. Но я всё исправила. Теперь все, кто будут видеть Вас с моими сумочками — будут понимать, что Вы прекрасна не только внешне, но и наполнена красотой и духовностью изнутри.

Анастасия Волочкова также уже похвасталась в своем Instagram новой сумочкой с изображением Моны Лизы.

Ранее стало известно, что Дима Билан и Филипп Киркоров займутся продвижением Procter & Gamble в «Магните» и «Пятерочке». В рамках коллаборации запущена социально-экологическая кампания «Вторая жизнь пластика», амбассадором которой стал Билан, а Киркоров прорекламирует кэшбэк.