«Шедевр на шедевре»: Анастасия Волочкова стала лицом российского бренда сумок

Завтра очень волнительный день. Завтра в Свет ✨ выйдет моя новая коллекция «Шедевр на шедевре». Основная идея ее в том, что в погоне за красивой внешностью многие девушки стали забывать про красоту и глубину своего внутреннего мира. Перестали духовно развиваться и наполняться. Но я всё исправила))) Теперь все, кто будут видеть Вас с моими сумочками - будут понимать, что Вы прекрасна не только внешне, но и наполнена красотой и духовностью изнутри. И что Вы ценитель самых значимых шедевров Мирового Искусства 🤍 ♛ Лицом и Амбассадором новой коллекции стала Российская балерина 🩰 , танцовщица и общественная деятельница, заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и народная артистка Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Бенуа танца». Изящная, излучающая добро и свет ✨ трогательная, хрупкая снаружи и из стали внутри - Анастасия Волочкова @volochkova_art 🌟 Для меня это огромная честь и счастье🙏🏻 ♛ #мировыешедевры #анастасияволочкова для #annawolf #новаяколлекция2020 #шедевры