Volga Volga Brand Identity разработало айдентику бренда вентиляционного оборудования

Ventala® — российский производитель вентиляционного оборудования. Volga Volga Brand Identity разработали визуальную айдентику компании, брендбук, коммуникационные материалы и дизайн сайта. Результатами ребрендинга команда агентства поделилась с Sostav.

Проблематика

Вывод на рынок нового бренда — сложная задача. В процессе создания необходимо четко понимать, какой сегмент планируется занять и что для этого нужно сделать: отстроиться от конкурентов и выбрать свой уникальный путь.

Мария Молодиченко, ведущий менеджер по маркетингу Ventala: Перед стартом проекта нами была проведена большая работа в части разработки позиционирования бренда, анализа конкурентной среды и определения вектора развития нового бизнеса. Все эти материалы стали фундаментом визуальной айдентики.

Задача

Перед агентством стояла задача, чтобы визуальная айдентика однозначно транслировала идею «качественного импортозамещения» и вербальные атрибуты, закрепленные на этапе позиционирования.

Инна Преображенская, директор по развитию Volga Volga Brand Identity: Новому бренду необходимо ярко заявить о себе на рынке и выгодно отстроиться от конкурентов и в части продукции, и в части коммуникации. Айдентика должна быть свежей, лаконичной и минималистичной, а также немного заходить на поле скандинавского дизайна, чтобы поддержать название бренда.

Сочетание плавного и геометричного знака со строгой уверенной типографикой формирует образ современного и прогрессивного бренда. Идея знака напрямую связана с деятельностью компании: линии символизируют движение приточного и вытяжного воздушных потоков.

Палитра состоит из активного синего цвета и дополнена яркими оттенками, что помогает сформировать гибкую и разнообразную коммуникацию: от строгой и сдержанной до эмоциональной и открытой. При этом со стороны Заказчика стояла задача соблюсти отраслевую норму использования оттенков синего цвета, символизирующих воздух и прохладу, но сделать это необходимо было с учетом отстройки от конкурентов. Эта задача была с успехом выполнена.

Знак логотипа — важный элемент стиля, поэтому он находит свое продолжение и в фирменной графике. Элемент гибко масштабируются и используется в качестве суперграфики на весь формат, что помогает избежать излишней декоративности в стиле и задать уверенный и строгий тон. Дополнительную выразительность и инженерность стилю придают иконки, выполненные в брутальной и геометричной пластике, аккуратно повторяющей пластику знака логотипа.

Анастасия Галактионова, арт-директор Volga Volga Brand Identity: При разработке айдентики было важно проработать стиль верстки и шрифтовую иерархию, сделать их гибкими и лаконичными. Важными коммуникационными материалами являются буклеты и техническая документация — информация должна эффектно и однозначно считываться и в части имиджевой составляющей, для дизайнеров интерьеров, и техническими инженерными специалистами.

Совокупность элементов айдентики позволяет формировать широкий диапазон носителей с разной степенью эмоциональности: от корпоративных презентаций и каталогов до яркого мерча.

В нашу задачу также входила разработка дизайн-концепции сайта, которая включила в себя как имиджевые страницы, так и каталог с конфигуратором комплектации заказа.

Мария Молодиченко, ведущий менеджер по маркетингу Ventala: Разработанный Volga Volga Brand Identity фирменный стиль успешно транслирует характер бренда: инженерность, современность, технологичность, а отсылка к связи с северным духом отражает ценности, заложенные при его создании.

Состав творческой группы

Volga Volga Brand Identity (агентство)

Арт-директор: Анастасия Галактионова

Аккаунт-менеджер: Инна Преображенская

Дизайнер: Виктория Парастаева, Николай Дергачев

Ventala (клиент)

Генеральный директор: Константин Соловьев

Ведущий менеджер по маркетингу: Мария Молодиченко