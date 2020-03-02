Водители «Яндекс.Такси» будут ставить оценки пассажирам

«Яндекс.Такси» запустил рейтинг пассажиров, который отображается в приложении. В сервисе подтвердили, что тестируют новую функцию, выяснил РБК.

Рейтинг складывается из оценок, которые водители анонимно ставят клиентам по окончании поездки. Так, водитель может поставить пользователю оценку от одного до пяти баллов. А весь рейтинг складывается из 40 последних оценок, при этом новые оценки влияют на результат сильнее, чем старые. Например, если пассажир получил единицу, то с каждой новой оценкой она будет все меньше влиять на рейтинг, а со временем совсем перестанет учитываться.



Такая система поможет определять недобросовестных клиентов: например, тех, кто не платит за поездку, портит салон автомобиля или агрессивно ведет себя с водителями, хамит или оскорбляет их. А если у пользователя только хорошие оценки, его заказы станут приоритетными для такси.



Ранее в «Яндекс.Такси» добавили услугу по доставке небольших посылок. Теперь можно передать с таксистом небольшую вещь, если не получается отвезти ее самостоятельно.