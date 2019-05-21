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21.05.2019 в 12:50

Во «Вконтакте» начала работать биржа авторов

Для попадания на нее нужно получить огонь Прометея

Во «Вконтакте» начала работать биржа авторов, сообщает пресс-служба социальной сети. Исполнители смогут разместить здесь резюме и откликнуться на задачи, а администраторы сообществ и специалисты по рекламе — разместить свое предложение или выбрать определенных авторов.

На данный момент в бирже зарегистрировано 1059 исполнителей. Для попадания в каталог создатель или администратор сообщества должны подать заявку с указанием рода деятельности, тематики, опытом работы и ссылками на лучшие работы. После одобрения можно оставлять отклики на задания или принимать работу непосредственно от заказчиков.

Заказчики смогут присоединиться к бирже при наличии рекламного кабинета «Вконтакте». Работодатель публикует объявление на платформе и его видят все авторы каталога. Для заявки нужны сроки исполнения, примерную стоимость и страницу в соцсети для связи. Также заказчики смогут подбирать нужных исполнителей по портфолио.

Дарья Рузанова, руководитель направления VK Talents:

ВКонтакте есть тысячи талантливых авторов и представителей известных брендов и крупных сообществ. Первые ежедневно создают качественный контент, но нуждаются в работе, вторым нужны креативные материалы для продвижения, но они не знают, где и как искать исполнителей. Биржа авторов — это связующее звено между заказчиками и авторами. Заказчики найдут художников, музыкантов, дизайнеров, копирайтеров, даже мастеров мемов, а авторы получат интересные заказы и оплату за свой труд. В дальнейшем мы хотим масштабировать Биржу и дать возможность подавать заявку любым талантливым авторам вне зависимости от того, были они отмечены Прометеем или нет.

Напомним, в сентябре 2015 «Живой Журнал» запустил биржу блогеров, с помощью которой рекламодатели смогли официально приглашать авторов на презентации или предлагать им оплату за упоминания в блогах.

ВКонтакте огонь Прометея
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