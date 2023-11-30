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30.11.2023 в 07:20

Во Франции чиновникам запретили использовать WhatsApp и Telegram

До 8 декабря их должны удалить со смартфонов

Премьер-министр Франции Элизабет Борн запретила министрам и членам кабинета министров использовать мессенджеры WhatsApp и Telegram, не проверенные Национальным агентством безопасности информационных систем (ANSSI), сообщает телеканал BFM.

Всем членам правительства необходимо до 8 декабря удалить со своих смартфонов WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), Telegram и Signal. «Эти цифровые инструменты не лишены уязвимостей в плане безопасности», — прокомментировала запрет премьер-министр.

В качестве альтернативы чиновникам было предложено французское приложение Olvid, единственная платформа, получившая сертификат безопасности от ANSSI. В этом приложении используется сквозное шифрование. Оно создано для госслужащих Франции в 2019 году.

В России некоторые министерства, в том числе Мипромторг, Минпросвещения, Минцифры и Минкультуры рекомендовали своим сотрудникам и российским предприятиям отказаться от использования iPhone в рабочих целях. Пользоваться техникой Apple в служебных целях также запрещено, например, сотрудникам «Ростеха», РЖД и «Росатома».

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