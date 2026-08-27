Число туристических поездок по России снизилось на 6%

За январь-август 2026 года россияне совершили около 58 млн туристических поездок по стране, это на 6% меньше, чем годом ранее. Участники рынка связывают спад с сокращением расходов на отдых и развлечения. Укрепление рубля также сделало зарубежные поездки привлекательнее, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России.

Представитель туроператора «Алеан» заявил, что число внутренних турпоездок в январе — августе 2026 года упало год к году на 10%. В сервисе «Слетать.ру» сообщают о снижении за этот же период доли туров по России на 5,6 п. п., до 12%. Это подтверждают в Travelata.ru. В Anex, напротив, утверждают, что спрос на внутренний туризм в январе — августе вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Спрос на внутренний туризм меняется неравномерно. Краснодарский край остается самым популярным направлением, заметно вырос интерес к Анапе и Геленджику. В Анапе продажи туров увеличились на 40% — в том числе на фоне низкой базы прошлого года.

Часть туристов выбирает более короткие поездки недалеко от дома. В «Алеане» отмечают рост спроса на Тверскую и Нижегородскую области, а также сохраняющийся интерес к путешествиям выходного дня.

Несмотря на снижение спроса, отдых в России не становится дешевле. По данным разных участников рынка, средний чек тура за год либо вырос, либо остался на прежнем уровне. Так, представитель «Алеана» говорит об увеличении среднего чека тура примерной продолжительностью 7,4 дня на 9% до 82 637 руб. в январе — августе в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. При этом россияне стали немного сокращать продолжительность поездок.

Ранее сообщалось, что Приморский край, Бурятия, Тульская и Иркутская области рискуют столкнуться со снижением обеспеченности гостиничным фондом к 2030 году из-за увеличения туристического потока.