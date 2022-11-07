В Нижнем Новгороде спорт объединили формой

Накануне Дня народного единства спортивные клубы Нижнего Новгорода представили форму игроков в едином стиле — на майках хоккеистов, футболистов, баскетболистов, волейболистов, а также представителей местной команды по мини-футболу разместили изображения знаковых архитектурных объектов региона. Проект был разработан в АНО «Центр 800».

Как отметили Sostav креаторы, общей темой для формы стал сам город. Дизайнеры сделали акцент на архитектуре, отдельных деталях зданий и сооружений. Так, форму хоккейного клуба «Торпедо» украсило здание Нижегородской ярмарки 1890 года, на экипировке «Пари Нижний Новгород» можно заметить линии Пакгаузов, у волейболистов АСК на майках разместили принты с усадьбой Рукавишниковых, а на игроках БК «Пари Нижний Новгород» — конструкцию Шуховской башни из Нижегородской области.

Метафорой объединения стали нити — символ связи команд с Нижним Новгородом, его историей и судьбами болельщиков. Тонкими линиями ими выведено каждое здание на форме игроков спортивных клубов.

Основными цветами экипировки стали тёмно-синий и оранжевый. Они отсылают к природе Нижнего Новгорода — расположению города на слиянии рек Волги и Оки, а также к красивым закатам.

Проект объединения клубов «Вместе за Нижний!» вышел за пределы спорта. Например, в новой форме прошла фотосессия, в которой «моделями» выступили не только сами игроки команд, но и их болельщики, ветераны местного спорта и знаменитые нижегородцы — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2016 года Анастасия Максимова, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио, 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина и её сестра пятикратная чемпионка мира Арина Аверина.

Презентация экипировки в едином стиле состоялась в формате мультимедийной инсталляции от студии dreamlser.

Кроме того, нижегородские диджеи Going Deeper в поддержку кейса написали трек «Одна команда».

Василий Мельников, заместитель директора АНО «Центр 800» по коммуникациям: В рамках проекта мы хотели создать не просто единую форму, но и полноценный коммуникационный кейс, аналогов которому нет в стране. Поэтому мы в равной степени проработали как офлайн, так и онлайн составляющие: сделали мультимедийную инсталляцию, в рамках которой провели автограф-сессии игроков клубов, сняли по-настоящему крутой видеоролик и фотосессию, привлекли ЛОМов, в том числе и именитых нижегородских спортсменов. Скоро выйдет официальный трек проекта, будет коллекция мерча. Запланированы активности и у клубов-участников проекта.

Ранее в АНО «Центр 800» предложили зрителям приехать в город за «100% настоящим». Так креаторы хотели показать, что каждый, кто приезжает в Нижний Новгород, сможет найти что-то важное для себя.