Показывай товар лицом: селлеры на маркетплейсах уверены во влиянии контента на продажи

71% опрошенных предпринимателей на маркетплейсах признали влияние качественного контента о товаре на его продажи. Почти половина онлайн-селлеров (43%) считают, что подобные материалы увеличивают продажи любого товара. Четверть (28%) респондентов уверены, что фотографии, описание и карточки играют решающую роль только в условиях высокой конкуренции. Таковы данные аналитиков «Яндекс Маркета», которые опросили больше тысячи предпринимателей, торгующих на маркетплейсах (результаты исследования есть в распоряжении Sostav).

Большинство продавцов (81%), торгующих на нескольких онлайн-площадках, отдельно создают контент под каждую площадку. В числе причин такого решения — адаптация карточки и описания товаров под алгоритмы (65%) и целевую аудиторию площадок (45%), тестирование разных фотографий, инфографик, текстов (21%) и соблюдение отличающихся требований онлайн-сервисов к контенту (18%).

При этом почти три четверти предпринимателей (74%) выразили желание автоматизировать процесс создания контента для различных маркетплейсов и иметь возможность легко переносить его между платформами, что позволит сократить затраты и сэкономить время.

Сейчас 60% продавцов передают работу с карточками товара и описанием другим специалистам. Большинство (56%) сотрудничают с командой из трех-четырех человек. Отмечается, что, как правило, это дизайнер (его назвали 61% опрошенных), фотограф (40%) и менеджер маркетплейсов (39%). В таком случае на работу с контентом предприниматели в среднем тратят от 50 тыс. до 100 тыс. руб. в месяц.

Самостоятельно всю работу над контентом делают 40% онлайн-селлеров. На это они тратят от двух до восьми часов в неделю. Такими цифрами поделились 76% респондентов. При этом делегировать задачи, связанные с карточками и описанием, хочет более половины продавцов (54%). 46% опрошенных важно делать эту работу самим.

Искусственный интеллект для создания контента пробовали всего 18% от всех продавцов, несмотря на то, что он и позволяет сэкономить время и снизить расходы на подобных задачах. В основном участники опроса генерировали текст для названия или описания товара (47%), создавали изображение для карточек (28%). Довольны результатами остались 61% продавцов.

Ранее сообщалось, что эксперты Роскачества обнаружили на маркетплейсах более 400 биологически активных добавок (БАД), содержащих запрещенные вещества, такие как листья коки, включенные в список наркотических средств, и перец опьяняющий (кава-кава), а также некоторые рецептурные лекарства.