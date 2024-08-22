На маркетплейсах обнаружили более 400 БАД с запрещенными веществами

Эксперты Роскачества обнаружили на маркетплейсах более 400 биологически активных добавок (БАД), содержащих запрещенные вещества, такие как листья коки, включенные в список наркотических средств, и перец опьяняющий (кава-кава), а также некоторые рецептурные лекарства. Об этом со ссылкой на данные организации сообщают «РИА Новости».

Роскачество также выявило другие нарушения на маркетплейсах. В частности, одно из самых распространенных — продажа без свидетельства о государственной регистрации. Таких случаев реализации БАД на онлайн-площадках зафиксировано более 60 тыс. Большинство товаров продавались в категориях «Добавки пищевые», «Спортивное питание» и «Лечебное питание».

Кроме того, на маркетплейсах нашлись БАД с превышением порогов биологически активных веществ, что делает их прием небезопасным из-за возможности передозировки. Продавцы также предлагали лекарственные средства в разделах «пищевые добавки», «лечебное питание», «удобрения», «аксессуары для обуви» и других.

Специалисты Роскачества направили информацию о нарушениях маркетплейсам. После проверки карточки товаров были заблокированы на Ozon и «Яндекс Маркете». Организация также планирует вынести на рассмотрение государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции вопросы, связанные с многочисленными нарушениями продажи товаров, выдаваемых за БАД.

Согласно данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, 46% россиян покупали БАДы. Около четверти россиян (26%) покупают их в аптеках, в два раза меньше (13%) — на маркетплейсах. Реже всего россияне покупают БАДы в магазинах, специализирующихся на продажах таких препаратов (8%), в продуктовых магазинах (7%), магазинах спортивного питания (6%) и косметики (5%).

Напомним, с 1 октября 2023 года в России начала действовать обязательная маркировка БАДов, антисептиков, кресел-колясок и медизделий.