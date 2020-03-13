Власти Роттердама примут окончательное решение по «Евровидению» в начале апреля

Окончательное решение о том, состоится ли музыкальный конкурс «Евровидение», намеченный на 12−16 мая в нидерландском Роттердаме, будет принято в начале апреля, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя мэра города Клаудиу Верхулп.

Она отметила, что пока рано говорить о чем-то конкретном, поэтому нужно ждать новой информации.

Клаудиа Верхулп: Правительство ввело ряд ограничений на национальном уровне для сдерживания распространения коронавируса. Эти меры действуют по всей стране вплоть до 31 марта. Пока слишком рано говорить о том, как ситуация отразится на организации песенного конкурса, запланированного на май. Думаю, что решение будет принято в начале апреля. У нас будет около семи недель до начала конкурса, и к тому моменту станет понятно, как принятые меры отразились на ситуации, замедлилось ли распространение коронавируса, сократилось ли число пациентов.

На данный момент по решению правительства в Нидерландах введен ряд мер, который направлен на предотвращение распространения коронавируса. Например, до конца марта нельзя будет устраивать мероприятия с участием более 100 человек, а людям по возможности рекомендуют работать из дома или оставаться там с такими симптомами как кашель и насморк.

2 марта стало известно, что Россию на конкурсе будет представлять группа Little Big. Вчера в эфире шоу «Вечерний Ургант» музыкальный коллектив представил свою конкурсную песню «Uno». Сразу после этого группа запустила флеш-моб: под заедающую музыку и слова нужно делать всего лишь одно движение ногами, а завершить танец красивым поворотом. Начало новому танцевальному челленджу положили солисты группы и блогеры, теперь к ним присоединяются пользователи соцсетей со всей России.