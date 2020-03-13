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18+
13.03.2020 в 13:50

Little Big запустила новый танцевальный флешмоб. Запомнить проще, чем Skibidi

Без котиков в роликах не обошлось

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Вчера вечером группа Little Big представила песню «Uno» для «Евровидения». В рамках промо был запущен флешмоб: под заедающую музыку и слова нужно делать всего лишь одно движение ногами, а завершить танец красивым поворотом.

Начало новому танцевальному челленджу положили солисты группы и блогеры, теперь к ним присоединяются пользователи соцсетей со всей России.

Движений для челленджа не так много, но и простыми их не назвать. Вот, например, пользовательницы сети, пытаясь повторить танец Little Big, сбились (то ли от сложной хореографии, то ли от напряжения в бедрах) уже на первых секундах.

А здесь проблем с танцем не возникло. В ожидании собственного выхода на сцену к флешмобу присоединились профессионалы из Самары.

Забайкальский вариант танца — световые эффекты и котик идут как бонус.

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#unovisionchallenge Прохожу пробы на дублёра в @littlebigband в первом полуфинале #Eurovision2020 на 12 мая в Роттердаме. Нужна ваша поддержка! ⠀ По правилам конкурса на сцену могут одновременно выходить 6 участников, но народ в силах это изменить. ⠀ 👇 Отмечайте в комментариях: @littlebigband @iliyaprusikin @sonyatayurskaya @lissoff @sergeygokk @eurovision ⠀ 🇷🇺 Желаем Россиюшке удачи! ⠀ 🌶 #Uno в наших динамиках! ⠀ #LittleBig #Eurovision #BreakingNews #ESC2020 #Russia #RussianFederation @ebu_hq #Dance #Dancing #ВечернийУргант #рамузыка

A post shared by НИКОЛАЙ ШАВАНОВ (@nikolayshavanov) on

Повторить нехитрые движения попытались сотрудники не только московских, но и региональных радиостанций.

К флешмобу присоединяются и компании. Это видео записали и выложили в официальный аккаунт сотрудники хабаровского ТРЦ. Жаль, что их только двое.

Напомним, что это не первый танцевальный флешмоб от Little Big. Полтора года назад всех охватил Skibidi Challenge. Тогда под мотивы хита группы танцевали спортивные команды, сотрудники «Пятерочки» и даже фигурки Lego.

Евровидение Флэшмоб Little Big Uno Unovision
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