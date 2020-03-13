Группа Little Big представила песню «Uno» для «Евровидения»

В четверг, 12 марта, группа Little Big в эфире шоу «Вечерний Ургант» представила клип на песню «Uno», с которой исполнители отправятся на «Евровидение». Видео также появилось на официальном YouTube-канале музыкального конкурса.

Ранее фронтмен группы Илья Прусикин описал новую песню в эфире радиостанции NRJ, сообщил РБК. Он пообещал, что она будет в новом для коллектива формате — рок или металл-диско. Как отметили участники группы, они не писали песню специально для «Евровидения», она появилась еще в январе, когда коллектив не знал о предстоящем участии в конкурсе.

Илья Прусикин: Мы ее придумали на отдыхе, когда все вместе поехали отдыхать и в один день решили помузицировать.

Группа Little Big существует с 2013 года, изначально она больше была известна за рубежом. В текущий состав входят четыре участника — Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов, Сергей Макаров. Коллектив выпустил четыре студийных альбома. Наибольшую известность получила песня Skibidi, которую на YouTube посмотрели 370 млн раз. Она и принесла группе широкую известность на родине.

О том, что именно этот коллектив отправится на «Евровидение», стало известно 2 марта. Согласно жеребьёвке, коллектив выступит в первой части первого полуфинала 12 мая. Еще до объявления песни Прусикин пообещал, что песня будет веселой, а с хореографией все будет «тип-топ».