12.03.2026 в 12:20

В России проверяют трудовое оформление работников крупных маркетплейсов

По поручению правительства Роструд провел профилактические визиты в Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет»

С декабря 2025 года российское правительство активизировало борьбу с серой занятостью. По поручению вице-премьера Татьяны Голиковой Роструд начал серию профилактических проверок на предприятиях крупнейших маркетплейсов и в сети гипермаркетов «Мега». Об этом со ссылкой на документ сообщает «Коммерсантъ».

В период с 15 декабря 2025-го по 17 февраля 2026 года инспекторы должны были посетить подразделения компаний Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет». Основная цель визитов — выявление работников на складах и других объектах, которые фактически выполняют функции штатных сотрудников, но не оформлены по трудовому договору. До 2 марта Роструд должен был отчитаться о результатах проверок в правительство.

И Роструд, и маркетплейсы назвали проверки «плановыми». Как пояснили «Ъ» в ведомстве, «профилактический визит — это инструмент профилактики нарушений» и трудовые инспекции организуют их регулярно. За 2025 год количество таких визитов превысило 13 тыс.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ заявили, что находятся в «постоянном рабочем диалоге с регулятором и при необходимости взаимодействуют с ведомствами по всем возникающим вопросам». Логистические объекты Ozon, как и производственные объекты всех крупных компаний любого сектора экономики, регулярно посещают проверяющие органы, такие как Роструд, УФМС, МЧС и другие, сообщили в пресс-службе компании «Озон».

По оценкам экспертов рынка труда, опрошенных изданием, офисные сотрудники маркетплейсов, как правило, работают по стандартным трудовым контрактам. При этом персонал складов часто привлекается по гражданско-правовым договорам из-за сдельной системы оплаты, а сотрудники пунктов выдачи заказов обычно оформлены у партнерских компаний.

Проверки в отрасли сопровождаются повышенным вниманием налоговых органов. ФНС также анализирует сервисы выплат самозанятым и деятельность пунктов выдачи заказов, подозревая некоторые из них в уклонении от уплаты страховых взносов и НДФЛ.

Параллельно Минтруд подготовил поправки к Кодексу об административных правонарушениях. Ведомство предлагает штрафовать работодателей за каждого сотрудника, оформленного с нарушениями, что может существенно увеличить финансовую ответственность компаний.

Яндекс.Маркет Ozon Wildberries роструд
