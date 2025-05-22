Власти продлят нулевую ставку НДС для гостиниц до 2030 года

Правительство России намерено продлить до конца 2030 года право на применение нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для гостиниц и других объектов размещения туристов. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс уже разработаны. Об этом на заседании правительства рассказал глава кабинета министров Михаил Мишустин.

Инициатива властей позволит отельерам «оптимизировать стоимость своего продукта», направить деньги на совершенствование услуг или строительство новых мощностей.

Также кабмин увеличит с 2 до 3 млрд руб. максимальный порог доходов заведений общепита, при котором их будут освобождать от уплаты НДС.

Ранее сообщалось, что Минфин рассматривает возможность снижения ставки НДС для общепита до 3−4%, чтобы сократить случаи дробления бизнеса. В Торгово-промышленной палате России заявили, что такая инициатива будет мотивировать рестораторов уходить от схем черного рынка.