Cтавка НДС в 3–4% будет мотивировать общепит уходить от схем черного рынка

Понижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для заведений общепита до 3−4% будет мотивировать предпринимателей уходить от схем черного рынка. Об этом ТАСС рассказал эксперт совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Алексей Крылов.

Сейчас ставка НДС в РФ равна 20%. Рестораны, кафе, столовые и бары могут не платить налог, если совокупный доход бизнеса меньше 2 млрд руб. в год, а услуги общепита составляют не меньше 70% от всего заработка.

Минфин готов обсуждать введение пониженной ставки НДС для предприятий общественного питания на уровне 3−4%, чтобы сократить случаи дробления бизнеса.

По словам Крылова, уплата 3−4% в белую выглядит для предпринимателей привлекательнее, чем приобретение за те же деньги так называемого бумажного НДС на черном рынке при переходе на общую систему налогообложения.

Эксперт полагает, что понижение ставки налога поможет сократить потери госбюджета от дробления бизнеса и станет эффективной мерой для средних и крупных компаний.

Ранее сообщалось, что ФНС может рассматривать как новый критерий дробления разделение бизнеса на несколько юрлиц или ИП для избежания уплаты НДС, когда порог дохода превышает 60 млн руб.