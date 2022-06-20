Власти предложат меры поддержки российских разработчиков игр

Российские власти совместно с экспертным сообществом готовят концепцию поддержки игровой индустрии. Такими мерами могут стать адаптация налоговых льгот и заморозка комиссии от продажи игр в российских магазинах приложений, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Проблемы у игровой индустрии возникли из-за спецоперации на Украине. Гейм-дизайнеры начали терять зарубежных партнеров, у разработчиков появились трудности с доступом к площадкам дистрибуции мобильных и компьютерных игр. С российского рынка начали уходить крупные игроки и закрывать действовавшие в РФ студии. В частности, «Сбер» закрыл игровое подразделение SberGames

Государство готово поддержать сегмент. Сейчас в работе, по словам источника, находится документ реформирования законодательства в части регулирования игровой индустрии. Он предложит разработчикам необходимые меры. Одной из них может стать заморозка комиссии от продажи игр в российских магазинах приложений. Это позволит стимулировать студии вкладывать оборотные средства в разработку новых продуктов. Некоторые площадки уже устанавливают льготные комиссии: у VK Play, например, она составляет 5%.

Власти планируют рассмотреть адаптацию налоговых и других льгот для IT-отрасти под игровую индустрию. Также возможно создание регуляторных условий, «которые бы позволили развиваться внутри по новым правилам, а экспортный потенциал сохранился». Кроме того, нужно определить порядок выхода зарубежных игр для российской аудитории, поскольку «мощности крупных зарубежных студий в разы больше».

Участники рынка добавляют, что было бы также полезно субсидировать комиссию и давать льготные периоды на платные коммерческие сервисы за счёт господдержки.

Ранее Mediascope выяснил, что 69% россиян в возрасте от 12 до 64 лет хотя бы иногда играют в игры. 42% делают это чаще на смартфонах, на персональные компьютеры (ПК) приходится лишь 33%, а на приставки — 9%.