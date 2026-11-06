ЦБ предложил обязать цифровые платформы возвращать деньги на карту оплаты

Центробанк России предложил закрепить в законе требование, согласно которому цифровые платформы должны будут возвращать деньги на ту же карту, с которой проводился платеж, если клиент не указывал другое средство электронного платежа или расчетный счет. ЦБ направил инициативу в Минэкономразвития, пишет «Интерфакс».

Также регулятор предложил распространить на цифровые платформы правила продажи финансовых продуктов, действующие для финансовых организаций, и включить площадки в периметр надзора Центробанка для контроля за исполнением этого требования.

Сейчас цифровые платформы, включая маркетплейсы, нередко отправляют деньги не обратно клиентам на карту, а на анонимные электронные кошельки, которые площадки открывают в своих дочерних банках. Это приводит к тому, что в некоторых случаях клиенты не знают, что для них был открыт кошелек, и не видят возвраты.