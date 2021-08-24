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24.08.2021 в 06:10

Власти Петербурга выделят 8 млн рублей на поддержку социальной рекламы

Кампания направлена на профилактику алкоголизма, наркомании, инфекционных заболеваний

Санкт-Петербург потратит на производство и размещение социально ориентированной рекламы 8,1 млн руб. Как сообщает пресс-служба Смольного, такое решение было принято на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

Выделенные из городского бюджета средства социально ориентированные НКО получат в виде грантов. Бюджетные субсидии распределяются по итогам конкурса. Максимальная сумма гранта по одной заявке может составить 2,7 млн руб. Темы социальной рекламы — профилактика инфекционных заболеваний, наркомании, алкоголизма и коррупционных правонарушений, защита прав потребителей, поддержание чистоты и благоустройство Петербурга, гармонизация межнациональных отношений.

Реклама будет размещена на наружных носителях, в эфире радиостанций и телеканалов, в пассажирском транспорте, а также в интернете. В 2020 году грантами поддержали девять проектов на темы профилактики терроризма, участия женщин в общественно-политической жизни, укрепления семейных ценностей, усыновления, пропаганды добровольческого движения, чистоты и благоустройства города.

В России появится совет по социальной рекламе в интернете. Квота по такой рекламе должна составлять не менее 5% площади или времени от всей рекламы в медиа. Нововведения распространяют требования на все площадки. На первом этапе инициатива затрагивает крупные сервисы: «Яндекс», Mail.ru, Rambler, Google, Facebook.

Санкт-Петербург Социальная реклама
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