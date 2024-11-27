Российские власти будут проверять ИИ на угрозу нацбезопасности

Правительство России намерено проверять модели искусственного интеллекта (ИИ), обученные на государственных данных, на предмет угрозы национальной безопасности и обороны страны. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В 2025−2026 годах проведут научно-исследовательскую разработку принципов анализа ИИ-моделей, обученных на госданных. В 2027−2028 годах создадут и внедрят первую версию программного обеспечения, которое будет отвечать за проверку искусственного интеллекта.

За реализацию проекта, на который из федерального бюджета направят 8,1 млрд руб., отвечает ФСБ. К 2030 году пять систем искусственного интеллекта должны получить подтверждение допустимости безопасного использования.

По словам участников рынка, для обучения ИИ на государственных данных нужны усиленные меры безопасности, а к продукту такого обучения должны иметь доступ только авторизованные пользователи. В числе рисков: утечки данных и искажённые рекомендации из-за ошибок в обучении модели или целенаправленных манипуляций.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ нужно развивать свой суверенный искусственный интеллект. Страна в этой области может быть в числе лидеров.