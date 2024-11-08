Путин заявил о необходимости развивать суверенный искусственный интеллект

России нужно развивать свой суверенный искусственный интеллект (ИИ). Кроме того, страна в этой области может быть в числе лидеров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщают «РИА Новости».

Путин заявил, что ИИ — важнейший инструмент развития, а также один из приоритетов в сфере экономики и в других областях.

«Что касается суверенитета, важнейшая составляющая, конечно, эти платформы, они чаще всего формируются за рубежом, а они формируют мировоззрение. Это совершенно верно. И здесь мы должны понимать это и развивать свой, суверенный искусственный интеллект», — сказал президент.

По его мнению, запретить ИИ невозможно, «нужно пользоваться всем, что есть, но нужно развивать и свои направления». В частности, «Сбер» и «Яндекс» активно и успешно над этим работают.

«Это очень интересно и очень перспективно. Но здесь есть и свои угрозы, конечно. Мы должны видеть, понимать эти угрозы и соответствующим образом выстраивать свою работу», — добавил Путин.

Напомним, 1 ноября 2019 года вступил в силу закон о «суверенном Рунете», направленый на обеспечение безопасного и устойчивого функционирования интернета на территории России. При возникновении риска его ограничения или отключения Роскомнадзор возьмет управление на себя и будет фильтровать интернет-трафик через специальные системы блокировки, которые будут бесплатно предоставлены операторам связи.