«Точка Банк» дал возможность предпринимателям работать с банковскими сервисами через выбранных ими ИИ-агентов. Компания создала MCP-сервер, который позволяет подключать внешние ИИ-инструменты, в том числе Claude, Codex в ChatGPT, Cursor, Yandex AI Studio и другие. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Точка Банка».

Подключение к MCP-серверу работает через авторизацию. Клиент получает в интернет-банке токен доступа и настраивает соединение своего ИИ-агента с MCP-сервером. Агент получает доступ к банковским данным только после его подключения клиентом и в пределах выданных им разрешений.

Через ИИ-агента можно получать реквизиты и подробную информацию о счетах, запрашивать банковские выписки за нужный период, проверять поступления на счета за неделю или другой период, анализировать расходы и сравнивать их за несколько месяцев, выяснять, сколько компания потратила на отдельных контрагентов, а также готовить платежи по реквизитам поставщиков для последующей проверки и подписания в интернет-банке. Список возможностей и доступных через агентов функций будет расширяться и на другие продукты и сервисы экосистемы «Точка Банка».