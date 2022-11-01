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01.11.2022 в 11:25

Владимир Евстафьев назначен заведующим кафедрой рекламы и связей с общественностью МГУ

Вице-президент АКАР возглавил кафедру по решению учёного совета университета от 31 октября

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Владимир Евстафьев

Вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Владимир Евстафьев занял пост заведующего кафедрой рекламы и связей с общественностью факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Решение о назначении принято 31 октября 2022 года на учёном совете университета. Об этом Sostav сообщили в АКАР.

В ассоциации Евстафьев возглавляет комиссию по образованию и комиссию экспертов. Он также является президентом коммуникационного агентства «ИМА-пресс», вице-президентом ОДО «ГРУППА ИМА». В 1990-е годы Евстафьев руководил одной из крупнейших коммуникационных групп «Максима». Сейчас он возглавляет рекламное агентство «Рекламная компания Владимир Евстафьев».

Владимир Евстафьев — доктор филологических наук, профессор, автор книг, учебников и статей по рекламе. Он имеет многочисленные награды различных конкурсов и фестивалей, среди них — МФК «Каннские львы», «Серебрянный лучник», «Медиаменеджер», премия Российской академии общественных связей.

В разные годы Евстафьев возглавлял кафедры в московских ВУЗах. С 1997 года он является бессменным руководителем Всероссийской конференции заведующих кафедр маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных дисциплин.

Кафедра рекламы и связей с общественностью МГУ имени М. В. Ломоносова была образована в 1989 году по решению Ясена Засурского. До Евстафьева кафедру в разные годы возглавляли профессора Е. А. Блажнов, В. М. Горохов.

Владимир Евстафьев
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