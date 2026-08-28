Владельцы iPhone не смогут воспользоваться цифровым рублем

С 1 сентября владельцы iPhone, вероятно, не смогут открыть кошелек цифрового рубля через мобильные приложения российских банков. Кредитные организации пока не могут загрузить в App Store обновленные версии приложений с соответствующим функционалом, сообщают «Ведомостям» со ссылкой на источники в финансовой сфере.

Проблема связана с требованиями Apple и особенностями технологии цифрового рубля. В обновленных приложениях используются российские криптографические стандарты и обращения к инфраструктуре Банка России. Из-за санкций в отношении российских банков Apple может отклонять такие приложения при проверке.

На Android цифровой рубль с 1 сентября будет доступен, в частности, клиентам ВТБ, Россельхозбанка и банка «Россия». Банк России ранее заявлял, что владельцы iPhone также смогут пользоваться цифровым рублем при наличии актуальной версии банковского приложения с необходимой функцией.

Для пользователей iOS пока остаются альтернативы: некоторые банки позволяют работать с цифровым рублем через веб-версию, а полноценный доступ через мобильные приложения может появиться позже — после решения вопросов с сертифицированными средствами криптографической защиты.

Ранее о возможности оплаты в цифровых рублях с 1 сентября заявили операторы связи, ретейлер «Магнит» и «Аэрофлот».