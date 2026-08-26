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26.08.2026 в 13:00

«Аэрофлот» начнет принимать оплату в цифровых рублях

Пассажиры смогут оплачивать авиабилеты новой формой национальной валюты на сайте и в офисах продаж перевозчика

Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 сентября начнет принимать оплату авиабилетов в цифровых рублях. Новая возможность будет доступна как на сайте перевозчика, так и в собственных офисах продаж.

При онлайн-покупке пассажиру потребуется выбрать цифровой рубль в качестве способа оплаты и отсканировать сформированный QR-код через приложение банка, поддерживающего операции с цифровой валютой. После подтверждения транзакции через платформу Банка России билет оформят автоматически, а электронный чек направят на почту.

В офисах продаж QR-код будет отображаться на кассовом терминале. После его сканирования и подтверждения операции в банковском приложении платеж пройдет через платформу ЦБ, после чего сотрудник оформит билет.

Ранее о возможности оплаты в цифровых рублях с 1 сентября заявили операторы связи и ретейлер «Магнит».

Аэрофлот цифровые рубли
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