Владелец Zara продал бизнес в России ливанской Daher

Испанская группа Inditex, владеющая fashion-брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius, продаст российский бизнес ливанской Daher. Компании достигли предварительного соглашения, сообщается на сайте группы.

Сделка позволит сохранить значительное количество рабочих мест в России. Кроме того, она подразумевает передачу части договоров аренды. «В случае согласования с арендодателями в этих помещениях будут размещены магазины брендов, принадлежащих группе покупателей, не связанных с Inditex», — отметили в компании.

Если в будущем условия позволят маркам Inditex вернуться на российский рынок, у Daher появится возможность партнерства по системе франчайзинга. Условия сделки ещё предстоит утвердить правительству и надзорным органам.



В начале марта Inditex временно приостановила работу в России на фоне специальной военной операции на Украине. Однако владелец Zara продолжает получать на свои товары необходимые для ввоза в страну декларации и сертификаты. В России у компании насчитывается более 500 магазинов.

На прошлой неделе стало известно, что Inditex рассматривает возможность передачи российских активов партнёрам для возобновления работы в России. Для этого группа проводит оптимизацию портфеля и планирует возобновить работу в стране после окончания спецоперации.

Источники «Известий» сообщили, что продукция Zara будет продаваться в России под брендом New Fashion, сначала планируется открыть всего четыре магазина — в московских ТЦ «Мега Теплый Стан», «Метрополис», «Европейский» и «Авиапарк». При этом бренды Massimo Dutti, Oysho и Zara Home полностью уйдут с российского рынка, подтверждали источники Forbes.

