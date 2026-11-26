По итогам девяти месяцев 2026 года выручка дискаунтеров «Победа» и «Гулливер» выросла на 19,3%, а «Яндекс Лавки» — на 22,3%. Обе компании вошли в число 12 крупнейших FMCG-ретейлеров страны. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Infoline.

Совокупная выручка сетей «Победа» и «Гулливер» достигла 142,35 млрд руб., «Яндекс Лавки» — 134,24 млрд руб. Они заняли 11-е и 12-е места в рейтинге соответственно. При этом выручка десяти крупнейших игроков рынка за январь — сентябрь увеличилась на 12%, до 10,35 трлн руб. Годом ранее темпы роста составляли 16,9%.

Аналитики связывают усиление позиций дискаунтеров и сервисов доставки с экспансией в регионы и стремлением покупателей экономить. По словам главы Infoline Михаила Бурмистрова, среди драйверов роста также укрепление лояльности клиентов, развитие собственных торговых марок и повышение операционной эффективности. В «Победе» добавляют, что результат обеспечили расширение сети и тренд на рациональное потребление.

Ульяновская группа «Гулливер» развивает несколько торговых форматов. На конец 2025 года у дискаунтера «Победа» было 674 магазина в 31 регионе России. Эксперты отмечают, что сеть конкурирует не только благодаря низким ценам, но и широким ассортиментом, собственной дистрибуцией и поставками из стран СНГ.

Дополнительный фактор роста — переход покупателей от «Светофора» и «Доброцена» к другим дискаунтерам, включая «Победу», «Чижик» и Smart.

«Победа» может войти в десятку крупнейших FMCG-ритейлеров уже в 2027 году, считают Бурмистров и гендиректор сети Даниил Сикачина. «Яндекс Лавка», по прогнозу аналитика, достигнет топ-10 годом позже — в 2028 году. Ее рост связан в том числе с развитием франчайзинговой программы и открытием дарксторов в регионах. Кроме того, сервис расширяет бизнес за счет готовой еды: в 2025 году на нее приходилось около 25% оборота «Лавки», а в некоторых городах — более 30%.

Ранее сообщалось, что в России снизилась посещаемость продуктовых магазинов. Причины — замедление потребительской активности и изменение покупательского поведения.