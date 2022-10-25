Zara останется в России под брендом «Новая мода» (обновлено)

UPD. По информации источников Forbes, на российский рынок под новыми названиями вернутся четыре бренда Inditex — Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius. «Все названия будут новые. Сейчас идёт проработка вариантов», — рассказал один из собеседников издания.

Планируется, что открытие магазинов состоится весной следующего года. Количество точек пока неизвестно. При этом с российского рынка полностью уйдут бренды Massimo Dutti, Oysho и Zara Home.

Магазины Zara будут работать в России под названием «Новая мода» (New fashion). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По его словам, в торговых точках будут представлены не все коллекции бренда. Всего планируется открытие четырёх магазинов, указал собеседник издания. Кроме того, российский офис компании продолжит работу под руководством ливанского бизнесмена, пояснил он.

Четыре источника Forbes подтвердили, что Inditex готовится возобновить работу в России. Магазины четырёх брендов компании — Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius — могут открыться уже весной 2023 года после ребрендинга.

Также собеседники издания подтвердили информацию о том, что компания рассматривает возможность передачи российского бизнеса ливанским партнёрам.

При этом один собеседников Forbes, знакомый с ходом переговоров с представителями Inditex, опроверг информацию о том, что магазины Zara останутся в России под названием «Новая мода» (New fashion). «Это кто-то придумал. Такой вариант не рассматривался», — заявил он.

Ранее сообщалось, что собственники ТЦ «Атриум» и «Метрополис» в Москве, а также «Галереи» в Санкт-Петербурге ведут переговоры с испанской Inditex, владеющей брендами Zara, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius, о возобновлении работы магазинов.

18 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что Inditex рассматривает возможность передачи российских активов партнёрам для возобновления работы в России. Отмечалось, что группа проводит оптимизацию портфеля и планирует возобновить работу в стране после окончания спецоперации.

12 сентября два собеседника на рынке торговой недвижимости рассказали «Известиям», что Inditex может окончательно закрыть в России магазины Massimo Dutti, Zara Home, Oysho.

В начале марта Inditex временно приостановила работу в России на фоне специальной военной операции на Украине. Несмотря на приостановку работы магазинов в стране, владелец Zara продолжает получать на свои товары необходимые для ввоза в страну декларации и сертификаты. В России у компании насчитывается более 500 магазинов. На долю российского рынка приходится около 8,5% мировой прибыли Inditex.