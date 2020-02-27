«ВкусВилл» откроет магазин в Нидерландах и познакомит европейцев с «советскими традициями»

Российский ретейлер «ВкусВилл» начал подготовку к открытию магазинов в Европе. Ритейлер уже зарегистрировал «дочку» в Амстердаме, сообщают «Ведомости».

В начале февраля сеть магазинов зарегистрировала в Нидерландах компанию Vkusvill Netherlands B.V. Ее основной вид деятельности — работа супермаркетов, продажа продуктов питания и сопутствующих товаров.

По словам основателя компании Андрея Кривенко, для открытия представительства рассматривались две страны. Выбор пал на Нидерланды, так как там удалось быстрее создать команду. Кроме того, бизнес-модель «ВкусВилла» как раз нидерландская. Ранее Кривенко объяснял: «Может получиться, что «ВкусВилл» придет с понятной им моделью — самоуправление команды, никакой иерархии».

В Европе сеть будет позиционировать себя как продолжателя «традиций Советского Союза» и предложит покупателям полезные, но скоропортящиеся продукты. Это следует из описания вакансии для Vkusvill Netherlands на сайте студии стартапов aimforthemoon.com.

Описание вакансии для Vkusvill Netherlands: «В бывшем Советском Союзе нельзя было добавлять химикаты в пищу. С 2008 года «Вкусвилл» продолжает традиции и делает здоровую пищу основной ценностью: каждый продукт изготавливается из натуральных ингредиентов, поэтому он недолговечен, но полезен»

Это второй случай, когда крупный российский продовольственный ритейлер выходит на зарубежный рынок, вспоминает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров: «Светофор» в 2018 г. вышел на рынок Румынии, а в 2019 году — Германии под брендом Mere.

Ассортимент нидерландского «ВкусВилла» будет значительно отличаться от российского, считает Бурмистров. Компания не сможет привезти много товаров из России — это дорого и неэффективно: свежие продукты не хранятся долго и местные покупатели ориентированы на локальных поставщиков.