В первом полугодии 2026 года общая сумма чаевых сотрудникам продуктовых сетей в России выросла на 48,9% год к году, до 19 млн руб., число транзакций — на 10,3%, до 58,9 тыс., средняя сумма чаевых — на 35%, до 322 руб. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса «Нетмонет».

Основной рост зафиксирован у премиальных сетей: за отчетный период общая сумма чаевых составила 6 млн руб., количество транзакций — 28,9 тыс., средний чек — 207 руб.

Причины роста объема чаевых в ретейле: низкая база прошлых лет и тренд на персонализированное общение посетителей с консультантами.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2026 года число оставленных в России чаевых увеличилось на 18% год к году. Средний размер вознаграждения вырос на 11%, до 329 руб.,