«ВкусВилл» разместил на упаковках томатов фото семьи потомственных кривянских фермеров

«ВкусВилл» открыл сезон томатов «Махитос» из станицы Кривянская Ростовской области, выращенных семьями потомственных фермеров. Историю и фотографию семьи, которая вырастила томаты, можно будет увидеть на упаковке товаров в магазине и доставке. Так «ВкусВилл» знакомит покупателей со своими поставщиками, за плечами которых лежит огромный труд.

Сезон томатов «Махитос» начинается в середине мая и заканчивается примерно в сентябре. Томаты этого сорта отличаются насыщенным томатным вкусом и легко переносят транспортировку, благодаря плотной кожице. Их выращивают в станице Кривянская Ростовской области, где фермеры передают дело по наследству.

Поставщик сети сотрудничает с более 10 фермерами, некоторые из которых приняли участие в фотопроекте «Кривянские помидоры в лицах». Фотографии семей потомственных фермеров Зайцевых, Артемовых, Бирюковых, Галины Васецкой, Виктора Чернохлебова и их пса Ричи появились на упаковке томатов, которые они сами посадили и вырастили для «ВкусВилла». Станичники верят, что пока возделываются томаты, поддерживается связь поколений и местная традиция.

Настя Киндаева, бренд-менеджер овощного пути «ВкусВилл»: Мы хотим больше рассказывать про фермеров, к которым мы бережно относимся как компания, а они, в свою очередь, бережно относятся к выращиванию овощей и фруктов. В этом сезоне упаковки кривянских томатов рассказывают покупателям про замечательную поколенческую историю о выращивании самых вкусных помидоров. За плечами этих людей лежит большой труд, и они должны быть на упаковке товаров, как настоящие звезды.

«Кривянские помидоры», как их называют в Ростовской области, растут в теплицах при домах фермеров. Население здесь больше 10 тыс. человек, а балаганный метод выращивания томатов — основное предприятие деревенских жителей. С высоты птичьего полета станица Кривянская предстает сплошь укрытой частными домами и теплицами. У каждого фермера есть своя отдельная теплица, специально оборудованная под выращивание рассады. Помидорам для всхода нужна температура до 30 градусов. Для того чтобы обеспечить нужный климат, в теплицах установлены отопление и стеллажи. Урожай в Кривянской собирают массово — в хорошие сезоны объемы могут достигать десятков тонн в неделю.

По мнению фермеров, плотная кожура и крепкая структура — достоинства «Махитоса», благодаря чему помидоры не мнутся и хорошо переносят транспортировку. Это особенно важно, когда продукция отправляется на дальние расстояния.

Новая упаковка овощей «Кривянские помидоры в лицах» уже появилась в продаже во всех магазинах сети «ВкусВилл» и в бесплатной доставке.