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20.05.2025 в 14:50

«ВкусВилл» разместил на упаковках томатов фото семьи потомственных кривянских фермеров

В розничной сети стартовал сезон томатов сорта «Махитос»

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«ВкусВилл» открыл сезон томатов «Махитос» из станицы Кривянская Ростовской области, выращенных семьями потомственных фермеров. Историю и фотографию семьи, которая вырастила томаты, можно будет увидеть на упаковке товаров в магазине и доставке. Так «ВкусВилл» знакомит покупателей со своими поставщиками, за плечами которых лежит огромный труд.

«ВкусВилл» разместил на упаковках томатов фото семьи потомственных кривянских фермеров «ВкусВилл» разместил на упаковках томатов фото семьи потомственных кривянских фермеров «ВкусВилл» разместил на упаковках томатов фото семьи потомственных кривянских фермеров «ВкусВилл» разместил на упаковках томатов фото семьи потомственных кривянских фермеров

Сезон томатов «Махитос» начинается в середине мая и заканчивается примерно в сентябре. Томаты этого сорта отличаются насыщенным томатным вкусом и легко переносят транспортировку, благодаря плотной кожице. Их выращивают в станице Кривянская Ростовской области, где фермеры передают дело по наследству.

Поставщик сети сотрудничает с более 10 фермерами, некоторые из которых приняли участие в фотопроекте «Кривянские помидоры в лицах». Фотографии семей потомственных фермеров Зайцевых, Артемовых, Бирюковых, Галины Васецкой, Виктора Чернохлебова и их пса Ричи появились на упаковке томатов, которые они сами посадили и вырастили для «ВкусВилла». Станичники верят, что пока возделываются томаты, поддерживается связь поколений и местная традиция.

Настя Киндаева, бренд-менеджер овощного пути «ВкусВилл»:

Мы хотим больше рассказывать про фермеров, к которым мы бережно относимся как компания, а они, в свою очередь, бережно относятся к выращиванию овощей и фруктов. В этом сезоне упаковки кривянских томатов рассказывают покупателям про замечательную поколенческую историю о выращивании самых вкусных помидоров. За плечами этих людей лежит большой труд, и они должны быть на упаковке товаров, как настоящие звезды.

«ВкусВилл» разместил на упаковках томатов фото семьи потомственных кривянских фермеров «ВкусВилл» разместил на упаковках томатов фото семьи потомственных кривянских фермеров «ВкусВилл» разместил на упаковках томатов фото семьи потомственных кривянских фермеров «ВкусВилл» разместил на упаковках томатов фото семьи потомственных кривянских фермеров «ВкусВилл» разместил на упаковках томатов фото семьи потомственных кривянских фермеров

«Кривянские помидоры», как их называют в Ростовской области, растут в теплицах при домах фермеров. Население здесь больше 10 тыс. человек, а балаганный метод выращивания томатов — основное предприятие деревенских жителей. С высоты птичьего полета станица Кривянская предстает сплошь укрытой частными домами и теплицами. У каждого фермера есть своя отдельная теплица, специально оборудованная под выращивание рассады. Помидорам для всхода нужна температура до 30 градусов. Для того чтобы обеспечить нужный климат, в теплицах установлены отопление и стеллажи. Урожай в Кривянской собирают массово — в хорошие сезоны объемы могут достигать десятков тонн в неделю.

По мнению фермеров, плотная кожура и крепкая структура — достоинства «Махитоса», благодаря чему помидоры не мнутся и хорошо переносят транспортировку. Это особенно важно, когда продукция отправляется на дальние расстояния.

Новая упаковка овощей «Кривянские помидоры в лицах» уже появилась в продаже во всех магазинах сети «ВкусВилл» и в бесплатной доставке.

ВкусВилл потребительский рынок дизайн упаковки томаты
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