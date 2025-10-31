Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside
Markswebb
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
31.10.2025 в 09:50

«Вкусвилл» начал доставлять заказы дронами

Проект стартовал в Якутии

4

«Вкусвилл» впервые запустил доставку заказов дронами. Проект стартовал в Якутии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Технологию реализует Boon Sky, подразделение маркетплейса Boon Market, занимающееся доставкой дронами-курьерами. Покупатели из отдаленного города теперь могут получать заказы и отправлять посылки в Якутск с помощью беспилотников, пересекающих реку Лена.

В компании отметили, что новый способ особенно востребован в период, когда из-за промерзания реки — в ноябре-декабре — прекращается навигация. Дроны способны перевозить грузы весом до 10 кг и совершают до 10 рейсов в день по расписанию.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития продлит эксперимент «Почты России» по доставке посылок дронами еще на три года. С апреля 2022 года экспериментальный режим действовал на Камчатке и Чукотке, в ХМАО и ЯНАО. Пока цели эксперимента не достигнуты — перевозка 1 кг груза дронами обходится во много раза дороже, чем на регулярном пилотируемом рейсе или чартере.

ВкусВилл
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Ретейл
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.