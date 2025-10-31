«Вкусвилл» начал доставлять заказы дронами

«Вкусвилл» впервые запустил доставку заказов дронами. Проект стартовал в Якутии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Технологию реализует Boon Sky, подразделение маркетплейса Boon Market, занимающееся доставкой дронами-курьерами. Покупатели из отдаленного города теперь могут получать заказы и отправлять посылки в Якутск с помощью беспилотников, пересекающих реку Лена.

В компании отметили, что новый способ особенно востребован в период, когда из-за промерзания реки — в ноябре-декабре — прекращается навигация. Дроны способны перевозить грузы весом до 10 кг и совершают до 10 рейсов в день по расписанию.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития продлит эксперимент «Почты России» по доставке посылок дронами еще на три года. С апреля 2022 года экспериментальный режим действовал на Камчатке и Чукотке, в ХМАО и ЯНАО. Пока цели эксперимента не достигнуты — перевозка 1 кг груза дронами обходится во много раза дороже, чем на регулярном пилотируемом рейсе или чартере.