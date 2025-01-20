Эксперимент «Почты России» по доставке посылок дронами будет продлен

Минэкономразвития продлит эксперимент «Почты России» по доставке посылок дронами еще на три года. Подготовленный проект акта в настоящее время проходит процедуру согласования с федеральными органами исполнительной власти. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства.

С апреля 2022 года экспериментальный режим действовал на Камчатке и Чукотке, в ХМАО и ЯНАО. Режим нужен для того, чтобы доставлять почту и грузы в том числе в отдаленные и труднодоступные территории. Он позволяет понять целесообразность использования такого способа доставки.

Директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин рассказал изданию, что за три года «Почта России» протестировала несколько новых моделей беспилотников для доставки грузов в сложных географических и климатических условиях. По его словам, услуги «тяжелых» беспилотников востребованы, поэтому ведомство планирует продлить эксперимент еще на три года. Это также позволит присоединить к эксперименту новых разработчиков.

Пока перевозка 1 кг груза обходится во много раза дороже, чем на регулярном пилотируемом рейсе или чартере. При этом целью эксперимента по дронам было снижение стоимости перевозки до значений ниже, чем на пилотируемой авиации. Поэтому необходимо продолжать совершенствовать как техническую, так и правовую базу для данных систем, соглашаются эксперты.

Напомним, первая попытка «Почты России» передать груз адресату на беспилотнике в 2018 году завершилась неудачей. Почти сразу же после запуска квадрокоптер упал.