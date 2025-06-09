«Вкусно — и точка» и «Родная Речь» нашли большой повод для «Мини-феста»

«Вкусно — и точка» отмечает свое трехлетие. В честь праздника бренд приготовил сюрпризы, подарки и акции для гостей. Главное событие — выпуск лимитированной коллекции из 12 игрушек, вдохновленной собственными легендарными продуктами. «Биг Хит», картошка фри, мороженое «Айс Де Люкс», молочный коктейль и другие всеобщие любимчики ждут не только юных гостей в рамках «Кидз Комбо», но будут также доступны по специальной цене в «Праздничном Комбо» для всех.

Юлия Нескреба, директор по маркетингу «Вкусно — и точка»: Три года — отличный повод поблагодарить каждого нашего гостя. Мы искренне ценим доверие и тепло, с которыми к нам приходят семьи, друзья, коллеги. Для нас важно, чтобы каждый визит во «Вкусно — и точка» был не просто вкусным и быстрым перекусом, а залогом хорошего настроения. Мы всегда стараемся радовать гостей новыми предложениями и приятными сюрпризами, и этот праздник — не исключение.

В рамках кампании группа компаний «Родная Речь» разработала два рекламных направления: одно — в поддержку «Кидз Комбо Мини-феста», другое — для «Праздничного Комбо». Идея «Кидз Комбо» представлена двумя роликами: анимационным для детей и съемочным — для широкой аудитории.

Креативная команда агентства «Родная Речь», подразделения LION: Одно из самых забавных воспоминаний детства — торжественное чаепитие, на которое обязательно приглашали всех кукол. Именно такие моменты вдохновили нас на ролики для новой кампании, а сами игрушки, надеемся, станут вдохновением для весёлых игр у детей.

Сюжет съемочного ролика строится вокруг семейного чаепития: отец и дочь используют игрушки из коллекции как «блюда» и персонажей. По замыслу, они становятся поводом для ещё одного визита в «Вкусно — и точка». Фоновая музыка записана на детских музыкальных инструментах.

Второй план видео занят хендмейд-деталями: кастомная коробка, камни с глазами, кот, который попадает в кадр в нужный момент. Эти элементы добавляют домашности и подчеркивают идею детской вовлеченности.

Главным героем анимационного ролика стал маскот Комбик. По сюжету, два персонажа играют в ПБО (предприятие быстрого обслуживания), используя игрушки из коллекции как часть игрового мира. Мультфильм ориентирован на детей, с акцентом на игровую механику и знакомую визуальную среду.

Отдельное внимание в роликах уделено оформлению упаковки: коробка «Кидз Комбо Мини-фест» стилизована под точку сети с мини-столиком, киосками самообслуживания и окошком выдачи. Финальный кадр — пэкшот с левитирующими фигурками, конфетти и праздничной палитрой.

Ролики вышли на ТВ, диджитал-площадках и в соцсетях бренда. Активация «Кидз Комбо» также сопровождается размещением на радио и внутри предприятий, кампания «Праздничного Комбо» поддержана наружной рекламой и соцмедиа.

Состав творческой группы:

«Вкусно — и точка» (клиент):

Вице-президент по маркетингу, стратегическому планированию и доставке: Дарья Назаркина

Директор по маркетингу: Юлия Нескреба

Старший менеджер по маркетингу: Анастасия Евсеева

Менеджер по маркетингу: Инна Митрушенкова

Старший менеджер по медиапланированию: Екатерина Саркисова

Менеджер по цифровым технологиям: Светлана Просвирова

Младший менеджер по связям с общественностью: Анастасия Косолидзе

«Родная Речь» (агентство):

Подразделение LION

Подразделение STARTEAM

Практика Brand Experience

RE:STUDIO (продакшен)