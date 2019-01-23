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23.01.2019 в 14:45

«ВКонтакте» запустила каталог подкастов

В нём собраны все подкасты платформы

В социальной сети «ВКонтакте» появился каталог подкастов — в нём собраны и разделены по категориям все подкасты платформы. Теперь пользователи могут легко найти интересные выпуски с помощью тематических рубрик.

В каталоге доступны тематические рубрики на любой вкус: технологии, образование, здоровье, музыка, бизнес и многие другие. Также в разделе представлены подкасты, на которые подписан пользователь, и эпизоды, которые понравились его друзьям. Отдельно собраны все выпуски, которые не были дослушаны, это позволит быстро вернуться к нужному эпизоду.

Новый сервис доступен в мобильном приложении соцсети для Android и iOS. Попасть в каталог можно через новый пункт меню «Подкасты».

Андрей Законов, директор по росту и исследованиям «ВКонтакте»:

"С момента запуска платформы мы внесли множество небольших и крупных изменений: система рекомендаций, умная лента выпусков, продвижение подкастов с помощью историй сообществ. Каталог подкастов — это ещё один шаг, чтобы сделать нашу платформу наиболее удобной как для пользователей, так и для авторов".

Бесплатную платформу для размещения и прослушивания подкастов соцсеть запустила в сентябре. Сейчас регулярно публикуют подкасты почти 400 сообществ, а всего авторы загрузили больше 11 тысяч эпизодов. Ежедневно пользователи заходят в ленту подкастов около 65 тысяч раз.

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